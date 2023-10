"The Pope's Exorcist": Peinlicher Filmfehler sorgt für Lacher

In "The Pope's Exorcist" geht Russell Crowe auf Dämonenjagd. Als Chef-Exorzist des Vatikans wird er mit dem Exorzismus eines kleinen Jungen beauftragt, der von einem Dämon besessen zu sein scheint. Während er 98 Prozent seiner Aufträge an Ärzt:innen und Psychiater:innen abgibt, widmet er sich persönlich den restlichen zwei Prozent, das der das "Böse" nennt. Dieses Böse scheint nun in einem kleinen Jungen aufgetaucht zu sein. Eine Fortsetzung ist bereits in Planung.

Auch wenn der Film mit einem Oscar-Preisträger in der Hauptrolle aufwarten kann und alles daran setzt, um die Zuseher:innen in eine Gruselwelt zu locken, sticht vor allem ein Filmfehler hervor, der so absurd ist, dass man es kaum glauben kann!