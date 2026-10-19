„The Power“ Staffel 2: Das sind die Kandidaten im Machtspiel

Neue Intrigen und offene Rechnungen! Ab Dienstag, 20. Oktober 2026, geht das Machtspiel „The Power“ auf Joyn in die zweite Runde . Unter den wachsamen Augen von Spielleiterin Delta zieht in jeder Runde ein geheimer Power Player im Verborgenen die Fäden. Wer die Machtperson enttarnt, rettet sich - wer selbst als Power Player auffliegt, ist raus. Um im Spiel weit zu kommen, gilt es, kluge Bündnisse zu schmieden. Doch schon beim Einzug erweist sich das Promi-Gefüge oft als explosives Pulverfass. Wer reist denn nun eigentlich zum psychologischen Machtspiel in Thailand an?

Das sind die Kandidaten für Staffel 2 von The Power

Neben Lisha und Lou Savage, Franzi Temme und Laura Peuker treten auch Serkan Yavuz, Cecilia Asoro, Narumol David, Joey Heindle, Kevin Schäfer, Marc Terenzi, Joshi Josh, Ricarda Raatz, Simon Tulgar, Lucas Cordalis und Iris Katzenberger an.

„Das ist einfach ein geisteskrankes Format“, findet Lou Savage. Seine Frau Lisha Savage hat bereits einen Plan: „Du krallst dir die Typen, ich krall mir die Frauen und dann spielen wir sie alle gegeneinander aus.“ Franzi Temme gibt sich kampflustig: „Ich bin dabei, weil ich endlich mal offiziell lügen darf. Mein Opa hat mir früher Schach beigebracht - und der eine oder andere Bauer wird hier fallen.“ Und Influencerin Laura Peuker weiß: „Hier lügt jeder! Wer hat schließlich nicht gerne die Macht?“

„The Power“ - die zweite Staffel, 50 Folgen ab Dienstag, 20. Oktober 2026 kostenlos auf Joyn und immer dienstags und mittwochs, um 22:30 Uhr, auf ProSieben.