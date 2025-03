Endlich wieder Serien-Futter für alle Krimi-Fans auf Netflix: Am 20. März startet auf dem Streamingdienst die neue Serie "The Residence", die bereits vor dem Start von zahlreichen Kritikern als unterhaltsame und humorvolle Unterhaltung gelobt wurde. Produziert wurde die achtteilige Krimi-Komödie von Shondaland, der Produktionsfirma, die auch hinter jüngeren Erfolgen wie "Bridgerton" und "Scandal" oder Kult-Serien wie "Grey's Anatomy" steckt.

Hat das Produzententeam bestehend aus Paul William Davies, Shonda Rhimes und Betsy Beers den nächsten Netflix-Serienhit in petto? Das muss man zum Start wissen:

Die Krimi-Serie basiert auf dem Buch "The Residence: Inside the Private World of the White House" von Autorin Kate Andersen Brower. Daher lässt sich auch schon erahnen, wo die Serie spielt: Ort des Geschehens ist das Weiße Haus in Washington. Alles beginnt mit einem Mord während eines Staatsbanketts, bei dem der Chief Usher A.B. Wynter - gespielt von Giancarlo Esposito (66) - in den Privaträumen des Präsidenten tot aufgefunden wird.