Von Wolfsburg nach Hollywood: Edward Berger hat es geschafft. Für den Film "Im Westen nichts Neues" gewann er 2023 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Spätestens nach seinem internationalen Kinodebüt "Konklave" ist er in der ersten Reihe angekommen. Durch den Tod von Papst Franziskus (1936-2025) ist der Thriller zum viel gestreamten Film der Stunde geworden.

Jetzt dreht er auch noch mit Brad Pitt (61). Edward Berger (55) hat den Superstar für sein neues Projekt gewonnen. Wie "Variety" berichtet , spielt Brad Pitt die Hauptrolle in Bergers Regiearbeit "The Riders" . Dabei handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans des Australiers Tim Winton aus dem Jahr 1994. Pitt verkörpert darin einen Mann, der sich mit seiner kleinen Tochter auf die Suche nach seiner verschwundenen Frau macht.

Austin Butler bis Bourne: Die kommenden Projekte von Edward Berger

Jetzt kann sich der in Deutschland geborene und aufgewachsene Sohn einer Schweizerin und eines Österreichers vor Angeboten kaum retten. Gleich fünf Projekte hat er in der Pipeline.

Neben "The Riders" mit Brad Pitt ist dies etwa "The Barrier". Dabei soll es sich um eine Zeitreise-Story mit Austin Butler (33) handeln. Wenn Edward Berger einer der derzeit gefragtesten Regisseure ist, gilt dies bei Schauspielern für den "Elvis"-Star.

Auf dem Papier noch hochkarätiger ist ein anderes Projekt. Edward Berger soll den neusten Film um Jason Bourne drehen. Wer in "The Bourne Dilemma", so der Titel des sechsten Teils der Actionreihe, die Titelrolle übernehmen wird, ist noch nicht bestätigt. Matt Damon (54) hat aber schon einmal angekündigt, Bourne noch ein letztes Mal spielen zu wollen.

Bereits abgedreht ist "The Ballad of A Small Player", das Spielerdrama mit Colin Farrell (48) und Tilda Swinton (64). Einen Starttermin gibt es noch nicht. Im Februar dieses Jahres berichtete das Branchenmagazin "Deadline" zudem, dass Edward Berger einen Film über Evan Gershkovich (33) plane. Der US-amerikanische Journalist wurde 2023 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage inhaftiert. Bei der Online-Filmdatenbank "Imdb.com" ist der Film aber nicht gelistet.