"The Rip:" Netflix-Cop-Thriller mit Damon und Affleck
20 Millionen Dollar in bar – wer würde da schon Nein sagen? Als ein Team von Miami-Cops in einem Versteck Millionen Dollar Cash entdecken, beginnt sich Misstrauen innerhalb der Gruppe zu entwickeln. Die unglaubliche Höhe der Beschlagnahmung dringt bald nach außen und sät weitere Zweifel – einschließlich der Frage, auf wen sie sich verlassen können…
Wie bleihaltig der Thriller "The Rip" mit Matt Damon und Ben Affleck wird, zeigt bereits der Trailer:
Was bedeutet der Titel "The Rip"?
THE RIP ist ein Begriff, den US-Polizisten umgangssprachlich für Beschlagnahmungen verwenden.
Im neuen Cop-Thriller konnte Regisseur und Drehbuchautor Joe Carnahan die beiden Stars Damon und Affleck für die Hauptrollen und als Produzenten gewinnen. "Man hat diese zwei Männer, die seit über 30 Jahren weltberühmt sind und die eine wunderbare Freundschaft und Brüderlichkeit verbindet… Sie sind einfach so begabt, charmant, talentiert und offen", schwärmt Carnahan von Damon und Affleck gegenüber Tudum.com. Die beiden waren ein Anker für den Cast, "alle orientieren sich an ihnen".
Wann ist "The Rip" zu sehen?
Der Cop-Thriller startet am 16. Januar 2026 exklusiv und weltweit auf Netflix.