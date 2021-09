"The Sinner": Trailer zur vierten Staffel der Netflix-Serie

Am 1. September erschien der erste Trailer für die vierte Staffel von "The Sinner". Nach dem traumatischen Kriminalfall vor einem Jahr hat sich Harry Ambrose (Bill Pulman) nun in den Ruhestand begeben.

Um Energie zu tanken, reist er mit seiner Partnerin Sonya (Jessica Hecht) auf die Hanover Insel im nördlichen Maine. Doch schon kurz nach seiner Ankunft wird er mit einer unerwarteten Tragödie konfrontiert. Er wird in die Ermittlungen eingeschlossen und muss sich wieder auf Verbrecherjagd begeben.

Die Serie wird von Jessica Biel produziert. Die vierte Staffel zu "The Sinner" erscheint voraussichtlich im Winter auf Netflix.