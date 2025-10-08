Dwayne "The Rock" Johnson (53) reagiert auf das schwache Einspielergebnis seines neuen Films "The Smashing Machine". Am Startwochenende spielte das Drama in den USA laut Berichten lediglich rund sechs Millionen Dollar ein und bescherte dem Schauspieler den damit bisher schwächsten Kinostart seiner Karriere. Damit blieb der Film auch hinter den Erwartungen zurück. Rund 50 Millionen Dollar soll die Produktion demnach gekostet haben.

In einem Post auf Instagram bedankt sich Johnson bei den Fans, die seinen neuen Streifen im Kino angeschaut haben. "In unserer Welt des Geschichtenerzählens kann man die Einspielergebnisse nicht beeinflussen. Aber mir ist klar geworden, dass man seine schauspielerische Leistung kontrollieren kann", wie auch die Bereitschaft dazu, komplett zu verschwinden und sich vollständig in eine andere Person zu verwandeln, schreibt der Schauspieler. Diese Gelegenheit wolle er stets nutzen.