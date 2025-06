Autor und Regisseur Aaron Sorkin (64) dreht offenbar eine Fortsetzung zu seinem Film "The Social Network" aus dem Jahr 2010. Wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet, arbeitet der 64-Jährige an einem Skript zu "The Social Network Part II", das von den sogenannten "Facebook Files" des "Wall Street Journal" inspiriert ist. Dabei handelte es sich um interne Dokumente aus dem Facebook-Konzern. Der Filmemacher, der 2011 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für den von David Fincher (62) inszenierten Film gewann, wird beim zweiten Teil auch die Regie übernehmen.

"The Social Network" handelte von den Ursprüngen der Social-Media-Plattform Facebook, deren Gründer Mark Zuckerberg (41) von Jesse Eisenberg (41) gespielt wurde. In dem preisgekrönten Film waren auch Andrew Garfield (41) als Facebook-Mitbegründer Eduardo Saverin (43) oder Justin Timberlake (44) als Unternehmer Sean Parker (45) zu sehen. Ob Jesse Eisenberg wieder in die Rolle des Mark Zuckerberg schlüpfen wird, die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte, ist offenbar noch nicht bekannt.