"The Stallone Family"-Trailer: Sylvester Stallone in Reality-Show

Boxer, Polizist, Trucker und Co.: Sylvester Stallone ist schon in zahlreiche Rollen geschlüpft. Auch wenn seine Figuren Unterschiede hatten, verkörperte er stets aggressive Charaktere, die unverkennbar mit dem Image des Schauspielers verbunden waren. Nun gewährt Stallone erstmals einen Einblick in sein Privatleben und wir bekommen den Star auf eine Art und Weise zu sehen, wie wir ihn noch nie gesehen haben. In der Reality-Show "The Stallone Family" erleben wir hautnah wir, wie er in seiner Rolle als Vater mit den täglichen Problemen des Alltags konfrontiert wird.

Hier der erste Trailer zu "The Stallone Family":