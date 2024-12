Im Finale von "The Taste"-Staffel 13 gibt es eine Premiere: Erstmals kehren die Sieger aus allen Staffeln zurück ins Kochstudio. Die Finalisten müssen mit ihren Kreationen auf dem Löffel ihre Vorgänger überzeugen. Die Folge mit den "The Taste"-Champions als Gastjuroren läuft am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.