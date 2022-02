Nicht nur kommt die beliebte Sat.1-Kochshow "The Taste" noch 2022 mit der zehnten Staffel zurück ins TV, sie bekommt auch einen Ableger. In "The sweet Taste" kommen Süßmäuler auf ihre Kosten: Wie Sat.1 nun ankündigte, soll die neue Show 2023 den Weg ins Programm finden. In der Show können Profis und Hobbyköchinnen und -köche beweisen, was sie in der süßen Küche draufhaben.