"Shake It Baby" könnte man rufen, aber dann wäre man im falschen Song. Ganz abwegig ist die Assoziation trotzdem nicht, denn im Film "The Testament of Ann Lee" mit Amanda Seyfried geht es um die außergewöhnliche und wahre Geschichte von Ann Lee, Gründerin der Glaubensgemeinschaft der Shaker. Daher steht auch entsprechend viel Musik und ausdrucksstarker Tanz auf dem Programm, wie bereits der Trailer zeigt:

Klassische Hymnen neu interpretiert

Die preisgekrönte Regisseurin und Drehbuchautorin Mona Fastvold ("The World to Come", "Der Brutalist") taucht hier tief in die Vergangenheit ein. Die Oscar-nominierte Amanda Seyfried spielt die willensstarke Anführerin der Shaker, die Gleichberechtigung der Geschlechter und soziale Gleichheit predigte und von ihren Anhängern verehrt wurde. "The Testament of Ann Lee" fängt Ekstase und Seelenqual ihres Strebens nach einer Utopie ein.

Die Intensität dieser außergewöhnlichen Geschichte wird unterstrichen von den mitreißenden Liedern und Tänzen der Shaker sowie der Musik von Oscar-Preisträger Daniel Blumberg, der diese Songs neu interpretierte. Choreografiert wurden die mehr als ein Dutzend historischer Shaker-Hymnen von Celia Rowlson-Hall ("Vox Lux").