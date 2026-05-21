"The Testaments: Die Zeuginnen" ist bei Rotten Tomatoes mit 88 % als „Certified Fresh“ ausgezeichnet und hat bislang weltweit über 45 Millionen Streaming-Stunden auf Hulu und Disney+ erzielt. Kein Wunder, dass nun eine Verlängerung ansteht. Der Streamingdienst hat nämlich bekannt gegeben, dass die gefeierte Original Drama- Hitserie, welche an die Ereignisse der mit dem Emmy-ausgezeichneten Serie "The Handmaid’s Tale" anknüpft, mit einer zweiten Staffel fortgeführt wird.

Darum geht es in " The Testaments: Die Zeuginnen"

Als Weiterentwicklung von "The Handmaid´s Tale", erzählt "The Testaments: Die Zeuginnen" eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte, angesiedelt im Staat Gilead. Die Serie folgt den jungen Teenagern Agnes, einem pflichtbewussten und frommen Mädchen, und Neuankömmling Daisy, eine Konvertitin von jenseits der Grenzen Gileads. Während die jungen Frauen in Tante Lydias Eliteschule, einem Ort an dem Gehorsam auf brutale Weise und mit göttlicher Rechtfertigung durchgesetzt wird, auf das Leben als zukünftige Ehefrauen vorbereitet werden, entwickelt sich ihre Verbindung zu einer treibenden Kraft, die ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und Zukunft neu formen wird.

Die erste Staffel läuft derzeit auf Disney+, das Staffelfinale steht ab Mittwoch, dem 27. Mai zum Streamen zur Verfügung.