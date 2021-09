Nach seiner Premiere beim 59. New York Filmfestival, startet "Tragedy of Macbeth" am 25. Dezember in den US-Kinos. Ab 14. Jänner kann der Streifen auf Apple TV+ gestreamt werden, womit sich unweigerlich die Frage stellt, was Joel Coen darüber denkt, dass sein Film von den Zuschauern eventuell zuhause und nicht im Kino gesehen wird. "Als Filmemacher möchten Sie natürlich, dass Ihr Publikum Ihren Film auf der bestmöglichen Leinwand sieht. Der schlimmste Albtraum eines Filmemachers ist, dass jemand Ihren Film in einem Flugzeug gesehen hat", sagte Coen. Er betonte aber auch, dass solch "riskante" Filme wie "The Tragedy of Macbeth" nur existieren, weil sie von Streamern finanziert werden. Dies ist, gelinde gesagt, nicht die übliche Hollywood-Kost.