"The Twisted Tale of Amanda Knox" wurde inspiriert durch die wahre Geschichte von Amanda Knox, die zu Unrecht für den tragischen Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher in Perugia verurteilt wurde und erzählt von ihrem Kampf, ihre Unschuld zu beweisen und ihre Freiheit zurückzugewinnen. Hier ist der Trailer dazu: