Von Aschenputtels häßlicher Stiefschwester haben wir ja schon in userer märchen-hadten Kindheit immer wieder etwas gehört. Doch erst die norwegische Regisseurin und Drehbuchautorin Emilie Blichfeldt musste kommen, um diese Figur endlich in den Mittelpunkt zu rücken. So hat man den Cinderella-Stoff garantiert noch nie gesehen, wie bereits der Trailer zu "The Ugly Stepsister" beweist:

Worum geht es in "The Ugly Stepsister"?

Zeit ihres Lebens steht Elvira (Lea Myren) im Schatten ihrer bildhübschen Stiefschwester (Thea Sofie Loch Næss). Um die Blicke von Prinz Julian (Isac Calmroth) dennoch auf sich zu ziehen, ist ihr jedes Mittel recht. Unter Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen schreckt Elvira vor nichts zurück, um den Prinzen für sich zu gewinnen.

Nicht umsonst wurde dieser Debütfilm von der Kritik mit den Werken David Cronenbergs verglichen oder auch in die Nähe zu "The Substance" gerückt. Unter dem Deckmantel augenzwinkernden Body-Horrors verhandelt Regisseurin Blichfeldt zeitlos relevante Fragen nach dem eigenen Körperbild und der Wahrnehmung von Schönheit. Newcomerin Lea Myren brilliert als Elvira in ihrer ersten Filmrolle an der Seite von Thea Sofie Loch Næss ("The Last Kingdom"), die ihre hübsche Stiefschwester Agnes spielt. Die Rolle der Mutter übernahm Ane Dahl Torp ("The Wave").