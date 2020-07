"The Umbrella Academy": Was bisher geschah und was die 2. Staffel bringt

Die immer noch drohende Apokalypse

Wie sich herausstellt, findet die Apokalypse durch den Zeitsprung nun im Jahr 1963 statt und hat irgendetwas mit der Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy zu tun. Jedenfalls geht alles wieder von vorne los, nur eben in den 60er-Jahren. Allerdings gibt es neben Konstanten auch Veränderungen.

Die Kommission macht wieder Probleme

Die Kommission wird sich wohl auch diesmal gegen die Pläne der Umbrella Academy stellen, die Welt vor dem Untergang zu retten. Offenbar hat die Kommission einen neuen Anführer (oder hohen Beamten), der die Rolle der von Hazel getöteten Handler (Kate Walsh) übernimmt. Doch der Auftragskiller Hazel (Cameron Britton) hat sich am Ende der ersten Staffel von der Kommission abgewandt, weil er sich in die Donut-Verkäuferin Agnes (Sheila McCarthy) verliebt hat. Das Liebespaar hat die erste Apokalypse wohl durch einen Zeitreisekoffer der Kommission überstanden. In der zweiten Staffel ist Hazel wohl auf der Seite der Hargreeve-Geschwister. Ob es hingegen ein Wiedersehen mit Cha-Cha (Mary J. Blige) gibt, bleibt offen.

Allison kann wieder sprechen

Allison (Emmy Raver-Lampman) hat die Superkraft, andere Menschen alles machen und denken zu lassen, was immer sie mit der Einleitung "Ich habe das Gerücht gehört, dass …" ausspricht. In der ersten Staffel wurde ihr die Kehle von Vanya mit ihrem Geigenbogen aufgeschlitzt, so dass sie nicht mehr sprechen konnte. Damit war auch ihre Superkraft nutzlos. Am Ende des Trailers spricht Allison aber wieder.

Sir Reginald Hargreeves lebt

Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) wusste offensichtlich von der Apokalypse und auch von den übermächtigen Superkräften seiner Adoptivtocher Vanya. Wie sich herausstellt, hat er seinen Tod mit Unterstützung von Grace und Pogo geplant. Denn nur durch seinen Tod konnte die Umbrella Academy wieder zusammenfinden, um die Apokalypse zu verhindern. Durch den Zeitsprung ins Jahr 1963 scheint er wieder am Leben zu sein, zumindest eine jüngere Version von ihm. Denn er ist im Trailer zu sehen – ebenso wie ein Schimpanse, bei dem es sich um den jungen Pogo handeln könnte.

"The Umbrella Academy" ist bei Netflix zu sehen. Die zweite Staffel ist dort ab 31. Juli 2020 verfügbar.