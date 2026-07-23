Der Trailer zu Paul Greengrass ' Historiendrama „The Uprising - Für die Freiheit“ gewährt einen ersten Einblick in einen der bedeutendsten Aufstände der europäischen Geschichte: Es ist ein mitreißendes Historien-Epos über den Bauernaufstand von 1381 in England - und vorneweg an der Schar der Unzufriedenen marschiert Andrew Garfield .

Darum geht es in „The Uprising“

England im 14. Jahrhundert: Eine verheerende Pestwelle hat große Teile der Bevölkerung ausgelöscht. Die Menschen leiden unter der erdrückenden Steuerlast und sozialer Ungerechtigkeit. Wut und Verzweiflung über die tyrannische Herrschaft des jungen Königs Richard II. breiten sich immer mehr im ganzen Land aus. Der einfache Bauer Ploughman (Andrew Garfield) gerät ins Zentrum des Bauernaufstands von 1381, als er sich einer Gruppe von Rebellen anschließt. Angeführt werden sie von Wat Tyler (Cosmo Jarvis) und dem charismatischen Prediger John Ball (Jamie Bell), die das Volk zum Widerstand gegen die Krone aufrufen. Gemeinsam ziehen die Aufständischen nach London, wo sich der Zorn über die korrupten Machthaber in brutalen Kämpfen entlädt. Angesichts der eskalierenden Gewalt sieht sich der König gezwungen, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Wird es den Bauern gelingen, den Kampf für Freiheit und Gleichheit zu gewinnen?

Die deutsch-britisch-US-amerikanische Produktion wurde vollständig in Bayern gedreht, zum Beispiel in der Nürnberger Altstadt, in Bad Windsheim sowie in den Münchner Penzing Studios.

Der Film startet am 10. September 2026 in unseren Kinos.