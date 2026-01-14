"The Voice Kids" kehrt 2026 mit neuen Folgen zurück. Jetzt steht auch fest, wann die neue Staffel der Sat.1-Musikshow zu sehen sein wird. Der "The Voice of Germany"-Ableger kehrt am Samstag, 14. Februar, in Sat.1 und kostenfrei auf Joyn auf den TV-Bildschirm zurück.

Zwillinge wollen "The Voice Kids" aufmischen Wie gewohnt startet die Show mit den Blind Auditions. In der Coaching-Runde wird dann eine besondere Premiere gefeiert: Erstmals wird ein Zwillingsduo auf dem "Voice Kids"-Stuhl Platz nehmen. Heiko und Roman Lochmann (26), die als Musiker unter dem Namen HE/RO auftreten, haben "tierisch Bock auf die Staffel", wie sie dem Sender verrieten. "Die bisherigen Doppelstuhl-Coaches waren oft so ein bisschen die Troublemaker, im besten Sinne. Und ganz ehrlich - da sehen wir uns auch, jetzt kommen die 'jungen Wilden'!" Den Sieg wollen sie unter anderem Alvaro Soler (35) streitig machen. Für ihn ist es bereits die fünfte "Voice Kids"-Staffel. "Ich bin so ready für meine fünfte Staffel 'The Voice Kids', denn ich bin jetzt der OG, der größte Experte hier", gibt er sich selbstbewusst. "Ich bin inzwischen Vater geworden und denke, dass ich dadurch noch ein extra Gespür für die Talente entwickelt habe."

"The Voice of Germany"-Profi und neuer Coach Mit einem Sieg bei "The Voice of Germany" bringt auch Michael Patrick Kelly (48) Erfahrung mit. "Nach 'The Voice of Germany' und 'The Voice Senior' jetzt Coach bei 'The Voice Kids' zu sein, ist ein schöner Full-Circle-Moment. Ich habe ja als Kind und Jugendlicher selbst auf Bühnen gestanden und diese ersten Erfahrungen sind sehr prägend. Deswegen fühlt es sich für mich sehr vertraut an." Leony (28) will sich als neuer Coach nicht nur den Sieg sichern, sondern auch die jungen Talente fördern: "Ich hätte mir immer gewünscht, dass jemand da ist, der mich ein bisschen musikalisch an die Hand nimmt. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass die Talente in meinem Team mit all ihren Fragen und wenn sie noch mehr Tipps oder einen Rat brauchen, zu mir kommen können - es geht mir wirklich darum, für sie als ihr Coach da zu sein." Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj (36). Thore Schölermann (41) hat sich hingegen als Moderator aus der Musikshow verabschiedet.