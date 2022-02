"The Voice Kids" geht ab 4. März in die zehnte Staffel

Die Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" startet am 4. März in ihre zehnte Staffel. Als Jubiläumsgäste treten in diesem Durchgang Mike Singer, Chiara Castelli und Iggi Kelly auf. "'The Voice Kids' gehört zu meinem Leben einfach dazu", zitierte der Sender Sängerin Lena Meyer-Landrut, die bereits zum siebenten Mal als Coach auf dem roten Stuhl Platz nimmt.