"The Voice of Germany" 2024: Wie viele Folgen und wann Finale?

2024 steht "The Voice of Germany" mit Staffel 14 unter dem Motto "Back to the Roots". Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster sind nämlich zurück auf den roten Stühlen. Gemeinsam begrüßen sie ein neues Mitglied in der Familie: Kamrad ist erstmals mit dabei und freut sich auf die Talente. Moderiert wird die Sendung auch in diesem Jahr von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Doch wann und wo sind die Folgen überhaupt zu sehen?