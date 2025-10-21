Denn in den folgenden Episoden dürfen Gast-Coaches das beste Battle des Abends zum "Battle of the Night" küren. Der Sieger-Coach darf sich dadurch ein zusätzliches Talent sichern. Wer nimmt auf dem roten Stuhl Platz?

"The Voice of Germany" ist derzeit mit seiner 15. Staffel auf Sendung. Ab kommenden Donnerstag, 23. Oktober , können sich die Fans der Musikshow auf die Battles freuen. Die bewährte Coach-Riege bestehend aus Shirin David (30), Michi Beck (57) und Smudo (57), Rea Garvey (52) und Nico Santos (32) bekommt dabei Unterstützung.

Die Gäste der vier Battle-Folgen

Den Anfang macht laut "Joyn.de" Joy Denalane (52), die am 23. Oktober 2025 (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) zu Gast ist. Es folgen in den weiteren Sendungen, die in Sat.1 ausgestrahlt werden: Tim Bendzko (40) am 24. Oktober, Cro (35) am 31. Oktober und Álvaro Soler (34) am 7. November.

Ihren Auftakt feierte die 15. Staffel "The Voice of Germany" am 25. September. Ab Folge eins starteten wie gewohnt die Blind Auditions und die Coach-Fights um die besten Talente. Mit ihren Teams ziehen Shirin David und Co. jetzt in die Battles.

Neben der neuen Coach-Konstellation ist der britische Popstar Calum Scott (37) erstmals als Comeback-Coach dabei. Er kann zuvor ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Chance geben und ihnen nach einer Auswahl einen von zwei Plätzen im "TVOG"-Halbfinale bieten.