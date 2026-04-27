Für Shirin David ist es bereits der dritte Einsatz auf einem der berühmten Stühle. Die Rapperin will laut Sender-Ankündigung in der neuen Staffel erstmals einen Sieg mit ihrem #TeamShirin einfahren. Nico Santos verteidigt unterdessen seinen Titel: Der deutsch-spanische Popsänger hatte die vergangene Staffel als Sieger-Coach mit Talent Anne Mosters beendet und seinen Platz für 2026 nach Senderangaben umgehend wieder reserviert.

Bei "The Voice of Germany" gibt es zur kommenden Staffel keinen Wechsel auf den roten Stühlen: Shirin David (31), Nico Santos (33), Rea Garvey (52) sowie das Rapper-Duo Michi Beck (58) und Smudo (58) sitzen 2026 erneut als Coaches in der Musikshow und kämpfen um die besten Talente. Das gaben ProSieben und Sat.1 nun in einer Mitteilung bekannt. Damit geht die eingespielte Coach-Konstellation in die zweite gemeinsame Runde.

Garvey will dritten Pokal, Fanta-Doppelstuhl jagt fünften Sieg

Auch "TVOG"-Urgestein Rea Garvey hat klare Ambitionen: Der irische Musiker will sich zum dritten Mal den Pokal in seine Reihe holen. Wie er sich in den Blind Auditions positioniert - ob mit Charme oder mit harten Bandagen -, lassen die Sender bewusst offen.

Besonderen Druck bauen die Fantastischen-Vier-Mitglieder Michi Beck und Smudo auf die Konkurrenz auf. Das Duo gilt als Titel-Rekordhalter des Formats: Mit jeweils zwei Erfolgen bei "The Voice Kids" und "The Voice of Germany" haben die beiden bereits vier "Voice"-Pokale auf dem Konto. In der neuen Staffel könnte ein fünfter dazukommen.

Lange müssen Fans nicht mehr warten, bis es ernst wird. Die Blind Auditions der neuen Staffel beginnen bereits am 4. Mai in Berlin. Wer die Talente vorab live im Studio erleben und miterleben möchte, für wen die Coaches den Buzzer drücken, kann nach Senderangaben Tickets über "tvtickets.de/TVOG.php" beziehen.

Produziert wird "The Voice of Germany" von ITV Studios Germany. Die neue Staffel läuft ab Herbst 2026 im Free-TV auf ProSieben und in Sat.1 sowie kostenlos beim Streamingdienst Joyn.