Sechsteilige Spin-off-Serie statt Kinofilmen

Dazu wurden die ersten Behind-the Scenes-Fotos veröffentlicht. Dazu heißt es im Post: "Andrew Lincoln und Danai Gurira sind zurück am Set! Das nächste Kapitel von Rick und Michonnes Geschichte beginnt ..."

Die Story des von Lincoln verkörperten Ex-Polizisten Rick Grimes sollte ursprünglich in drei Kinofilmen zu Ende erzählt werden. Stattdessen wurde auf der Comic-Con 2022 eine sechsteilige Spin-off-Serie angekündigt. In der Show befindet sich Michonne auf der Suche nach ihrer verschwundenen Liebe, die sie lange Zeit für tot gehalten hatte. Darstellerin Gurira verließ "The Walking Dead" in der zehnten Staffel, während Lincoln in Staffel neun ausschied.