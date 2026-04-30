Netflix hat den Starttermin für den Thriller "The Whisper Man" bekannt gegeben. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Alex North und wird ab dem 28. August 2026 bei dem Streamingdienst verfügbar sein. Zum Cast gehören unter anderem Robert De Niro (82), Adam Scott (53) und Michelle Monaghan (50).

Erste Bilder zeigen die Suche nach verschwundenem Sohn

Die Handlung spielt in der Kleinstadt Featherbank, die von der Erinnerung an einen Serienkiller geprägt ist, der als "Der Kinderflüsterer" bekannt wurde. Als der Schriftsteller Tom Kennedy (Adam Scott) mit seinem Sohn Jake (Acston Luca Porto) in die Stadt zieht, scheint zunächst ein Neuanfang möglich - bis der Junge plötzlich verschwindet. Schnell wächst die Angst, dass die Vergangenheit erneut zuschlägt und der damals gefasste Täter womöglich doch nicht endgültig gestoppt wurde.

Besonders brisant wird die Situation durch die Familiengeschichte: Der Serienkiller wurde vor 15 Jahren von Toms entfremdetem Vater (Robert De Niro), einem ehemaligen Ermittler, festgenommen. Nun sind Vater und Sohn gezwungen, ihre zerbrochene Beziehung zu überwinden.

Erste Bilder geben einen Eindruck der düsteren Atmosphäre. Auf einer Aufnahme wird Adam Scott von Robert De Niro und Michelle Monaghan zurückgehalten, während alle drei einen Punkt außerhalb des Bildes fixieren. Ein weiteres Foto gibt Hinweise auf Monaghans Rolle als Amanda Beck: Die "The White Lotus"-Darstellerin ist darauf gemeinsam mit uniformierten Ermittlern auf einer Wiese zu sehen. Zudem ist Scott zu sehen, wie er auf eine Karte blickt, auf der zahlreiche Orte mit roten Stecknadeln markiert sind. Ein weiteres Bild zeigt ihn offenbar noch vor der Entführung gemeinsam mit seinem Filmsohn.