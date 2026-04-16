Drehstart: "The White Lotus”-Staffel 4: Das sind die Locations
Bienvenue à l'hôtel White Lotus! Die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Emmy-prämierten Serie von Mike White sind gestartet. Die neuen Episoden von "The White Lotus" werden in Cannes, St. Tropez, Monaco und in Paris gefilmt. Die Handlung wird gänzlich an der Côte d’Azur spielen. Die neue Staffel wird auf Sky starten.
Was erwartet uns in Staffel 4?
Die vierte Staffel der Erfolgsserie folgt einer neuen Gruppe an Gästen und Angestellten des „The White Lotus“-Hotels im Laufe einer Woche während des Cannes Film Festivals.
Zum Cast der neuen Staffel gehören Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani und Nadia Tereszkiewicz. Weitere Darsteller:innen sind u.a. Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer und Laura Smet.
Die Hotels, die die Kulisse von „The White Lotus“ Staffel 4 stellen sind das Airelles Château de la Messardière als The White Lotus du Cap sowie das Hôtel Martinez als The White Lotus Cannes.