HBO bestätigte, dass es eine zweite Staffel zu "The White Lotus" geben wird. Die Fortsetzung wird jedoch in einem anderen Resort spielen, wobei noch nicht klar ist, was im Zentrum der Handlung stehen wird. Die Serie mit tragikomischem Touch erzählt von unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam Zeit in einem Luxusresort verbringen. Auf der einen Seite stehen reiche Familien und deren zügellose Luxuswünsche, und auf der anderen die Hotelbelegschaft, die durch ihren Vorgesetzten ausgebeutet wird.

Die erste Staffel fokussierte sich auf das White Lotus Resort in Hawaii, wo es auch zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung kam. Auch wenn noch nicht viel über die zweite Staffel bekannt gegeben wurde, wird bereits jetzt schon darüber spekuliert, ob Figuren aus der ersten Staffel wieder zu sehen sein werden.