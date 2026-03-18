Die Gästeliste für das nächste Luxus-Abenteuer von HBO wird immer länger. Wie der Streamingdienst bestätigt hat , stoßen fünf weitere bekannte Gesichter zum Ensemble der vierten Staffel von "The White Lotus" hinzu: "New Girl"-Star Max Greenfield (46), "Silicon Valley"-Darsteller Kumail Nanjiani (47), Marvel-Star Chloe Bennet (33), "The Sex Lives of College Girls"-Darsteller Charlie Hall (28) und der Drehbuchautor Jarrad Paul (49) übernehmen feste Rollen in der kommenden Staffel der Hitserie.

Damit setzt Serienschöpfer Mike White erneut auf eine Mischung aus etablierten Schauspielstars und aufstrebenden Talenten. Wie es bei der Emmy-prämierten Anthologie-Serie Tradition ist, werden Details zu den Charakteren und der Handlung streng unter Verschluss gehalten. Klar ist jedoch, dass die Neuzugänge auf ein hochkarätiges Team treffen: Zuvor wurden bereits Stars wie Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan und Sandra Bernhard bestätigt.

Das ist bereits bekannt zu Staffel 4 von "The White Lotus"

Nach Hawaii, Italien und Thailand zieht es die Produktion für Staffel vier nach Frankreich. Die Dreharbeiten sollen laut aktuellen Berichten Ende April 2026 beginnen und bis Oktober andauern. Mit einer Ausstrahlung der vierten Staffel ist im Jahr 2027 zu rechnen.

Ein markanter Unterschied zu den bisherigen Staffeln ist die Wahl des Hotels: Zum ersten Mal dient kein Haus der Four-Seasons-Kette als Hauptschauplatz. Stattdessen wird im prestigeträchtigen Château de La Messardière in Saint-Tropez gedreht - einem prachtvollen Schloss aus dem 19. Jahrhundert an der Côte d'Azur. Zusätzlich sind Drehtage in Paris geplant.

Seit dem Debüt im Jahr 2021 hat sich "The White Lotus" zu einem der wichtigsten Standbeine von HBO entwickelt. Mit bisher 68 Emmy-Nominierungen und 16 Siegen - darunter zwei Statuetten für Jennifer Coolidge - hat die Serie ihren Platz im popkulturellen Zeitgeist sicher.