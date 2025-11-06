Henry Cavill (42) überraschte die Fans von "The Witcher", als er bekannt gab, dass er nach der dritten Staffel nicht mehr den Hexer Geralt verkörpern werde. Er wurde von Liam Hemsworth (35) ersetzt, der fortan die Hauptfigur spielen wird. Der Wechsel hat der Serie jedoch offenbar geschadet, denn die neue Staffel verlor seitdem rund die Hälfte ihrer Zuschauer. Wie aus den offiziellen Netflix-Zahlen hervorgeht, verzeichnete die vierte Staffel in der ersten Woche lediglich 7,4 Millionen Aufrufe.

Im Vergleich haben die vorherigen Staffeln deutlich besser abgeschnitten. Während die dritte Staffel in der ersten Woche noch 15,2 Millionen Aufrufe hatte, lag der Wert während Staffel zwei sogar bei 18,5 Millionen Aufrufen. Damit hat die vierte Staffel einen Negativ-Rekord aufgestellt. In den amerikanischen Netflix-Charts ergatterte die neue Staffel sogar nur den zweiten Platz.