Welche Darsteller kehren zurück und welche Buchvorlagen finden Verwendung?

Neben Liam Hemsworth kehren die bekannten "The Witcher"-Stars Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg), Freya Allan (Prinzessin Cirilla von Cintra) und Joey Batey (Jaskier) in ihre Rollen zurück und stehen derzeit gemeinsam in Großbritannien vor der Kamera. Neben der vierten Staffel bestätigte Netflix bereits die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie, die direkt im Anschluss produziert wird.

Die epische Saga "The Witcher" basiert auf der berühmten Fantasy-Buchreihe von Andrzej Sapkowski. Die vierte und fünfte Staffel umfassen die verbleibenden Bände "Feuertaufe", "Der Schwalbenturm" und "Die Dame vom See" und versprechen einen epischen Abschluss für das erfolgreichste Fantasy-Drama von Netflix.