"Them" auf Amazon Prime: Fans kritisieren Gewaltszenen

Nach der Veröffentlichung und der Rezension in der "Los Angeles Times" wurde auf Twitter Kritik gegen die Macherin Lena Waithe laut. Dabei berufen sich die Kritiker auf folgende Zeilen des Artikels: "Die schockierendsten Szenen in 'Them' sind jene, in denen rassistische Gewalt realistisch dargestellt wird. Die Katastrophe erreicht in der fünften Episode ihren Höhepunkt, in der ein Schwarzes Kind getötet wird, während ihre Mutter vergewaltigt wird. In einer weiteren Folge werden einem Schwarzen Paar die Augen ausgestochen und sie werden daraufhin von einer weißen Meute verbrannt."