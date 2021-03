"Them": Erster Trailer zu Horror-Serie auf Amazon Prime

Am 9. März erschien der erste Trailer zu "Them“. Die neue Amazon-Prime-Horror-Serie erinnert stark an Jordan Peeles Meisterwerke "Get Out“ und "Us“. Auch wenn man im Trailer noch keine genauen Handlungsstränge erfährt, sieht man eine junge afroamerikanische Familie in den 50er-Jahren, die in die Vorstadt von Los Angeles zieht.

Die Serie konzentriert sich auf die als "The Great Migration“ bekannte Zeitperiode in den USA, in der sechs Millionen AfroamerikanerInnen aus den ländlichen Gebieten im Süden in die Industriestädte des Nordens zogen.

Seit dem Erfolg von "Get Out“ versuchen immer mehr US-RegisseurInnen, gesellschaftliche Probleme mittels Genre-Filmen zu behandeln. Dabei bedienen sie sich unkonventioneller Prämissen, die als sozialkritische Metaphern interpretiert werden können, aber auch auf reiner Unterhaltungsebene funktionieren.