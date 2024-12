Thilo Mischke (43) übernimmt 2025 die Moderation der ARD-Kultursendung "ttt - titel thesen temperamente". Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, wird der Journalist ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit Siham El-Maimouni (39) durch die wöchentliche TV-Show führen. "Kultur ist kein Luxus, sondern unser alltäglicher Begleiter. Umso mehr freue ich mich, ab 2025 Teil der 'ttt'-Familie zu sein", betont Mischke.

Als neuer Moderator tritt Mischke in die Fußstapfen von Max Moor (66): Nach 17 Jahren und mehr als 800 Sendungen moderierte der gebürtige Schweizer am 15. Dezember zum letzten Mal das ARD-Kulturmagazin. Die erste Sendung mit Mischke wird am 16. Februar 2025 von der Berlinale im Ersten ausgestrahlt.