"This Human World" wird 2021 erneut zum Online-Festival

Das Wiener Filmfestival This Human World, das sich dem cineastischen Blick auf das Thema Menschenrechte verschrieben hat, gehört zu den zentralen Leidtragenden des neuerlichen Lockdowns auf künstlerischer Seite. So hätte die 14. Ausgabe eigentlich von 2. bis 12. Dezember und damit in der Kernzeit der landesweiten Sperre stattfinden sollen. Nun haben sich die Verantwortlichen kurzerhand abermals zu einer verkürzten Onlineausgabe zwischen 6. und 12. Dezember entschlossen.

Video-on-Demand

In dieser Form lasse sich immerhin rund ein Drittel des ursprünglich vorgesehenen Programms retten, heißt es vonseiten This Human World. Wie schon im Vorjahr werden die einzelnen Werke über Video-on-Demand gestreamt. Das Einzelticket kostet hier 3,90 Euro, der gesamte Festivalpass 20 Euro.