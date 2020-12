"this human world outlines": Das Menschenrechts-Filmfestival geht heuer online

Das Filmfestival "this human world" wird im Coronajahr 2020 zum Online-Festival "this human world outlines". Doch die Veranstalter machen aus der Not eine Tugend: Das Online-Festival findet vom 3. bis 13. Dezember 2020 erstmals österreichweit statt und versucht auch in Zeiten der physischen Distanz das Publikum nach dem Abspann nicht alleine zurückzulassen: Zu einzelnen Filmen werden vorab aufgezeichnete Q&A's, Director Statements und je nach Möglichkeit auch Live-Diskussionen angeboten. So soll das Menschenrechts-Filmfestival auch in diesem Jahr ein Publikumsfestival bleiben und weiterhin ein Ort für Austausch, Engagement und Vernetzung sein.

Zur Eröffnung am 3. Dezember erwartet uns gleich die Österreich-Premiere des Sundance-Lieblings "The Earth Is Blue As An Orange".