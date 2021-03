"this human world" startet Streaming-Filmplattform

"Amal"

"Do whatever you want and have no fear": Diese Worte ihres verstorbenen Vaters begleiten "Amal" im gleichnamigen Dokumentarfilm von Mohamed Siam, der die Festivalausgabe 2018 eröffnet hat. Der ägyptische Filmemacher Mohamed Siam begegnet in der eindrucksvollen Coming of Age-Dokumentation der damals 15-jährigen Amal, die als Junge verkleidet während des Arabischen Frühlings an den Protesten am Tahrir-Platz teilnimmt. Daraus entsteht die Chronik eines politisch engagierten Teenagers auf dem Weg ins Erwachsenenleben.

Siam begleitete Amal sechs Jahre lang auf der Suche nach der eigenen Identität und ihrem Platz in einer Gesellschaft, die noch immer in patriarchalen Vorstellungen verharrt. In einer Zeit des Umbruches und des Chaos ist die Bedeutung ihres Namens umso wichtiger: Amal heißt Hoffnung.