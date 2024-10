Thomas Stipsits wird zu Inspektor Sifkovits, wenn der Mord an einer Braut in seinem südburgenländischen Heimatort den beliebten Kabarettisten, Schauspieler und Autor als unkonventionellen Polizisten auf den Plan ruft. Mit " Kopftuchmafia " wurde von ORF/ARTE der erste Band seiner " Stinatz-Krimi "-Reihe verfilmt. Das Ergebnis ist bald auf ORF zu sehen - hier ein Trailer als Einstimmung darauf:

Wer ist die titelgebende "Kopftuchmafia"?

Von Eifersucht über Rivalitäten bis hin zu Intrigen – auf seinem Beobachtungsposten auf der Dorfstraße entgeht dem Stinatzer Bankerl-Damentrio, das mit seinem Wissen so manche Suchmaschine vor Neid erblassen lassen würde, rein gar nichts. Und so kommt in dem von Regisseur Daniel Geronimo Prochaska inszenierten Krimi das ein oder andere lang gehütete Geheimnis ans Licht, was Sifkovits auch am eigenen Leib zu spüren bekommt.

Neben Stipsits erleben wir in den weiteren Rollen: Erika Deutinger (Baba Sifkovits), Linde Prelog (Hilda Resetarits), Erika Mottl (Resl Grandits), Gerhard Liebmann (Freco Horvat), Christoph Krutzler (Franz Maikits), Clemens Berndorff (David Grandits), Rainer Doppler (Richard Kirisits), Michael Rast (Matthias Farkas), Alexander Absenger (Sebastian Taschner), Julia Edtmeier (Christina Berner), Michael Fuith (Charly Pieber) und Sabrina Reiter (Lisa Sifkovits).

Auch der zweite "Stinatz-Krimi" mit dem Titel "Uhudler-Verschwörung" wird durch ORF/ARTE umgesetzt und soll 2025 ausgestrahlt werden.