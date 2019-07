"Thor 4" mit Chris Hemsworth ist gesichert

Nachdem der Neuseeländer Taika Waititi ("5 Zimmer Küche Sarg") bereits bei "Thor: Tag der Entscheidung" bewiesen hat, dass er für diesen Marvel-Helden der richtige Regisseur ist und viel schrägen Witz in die Geschichte mit einbringen kann, wird er nun den nordischen Göttersohn erneut in Szene setzen. Worum es in " Thor 4" gehen soll, ist derzeit noch völlig unbekannt und auch zum Kinostart gibt es bisher keine näheren Informationen. Abgesehen von Chris Hemsworth in der Titelrolle, ist auch ungewiss, ob womöglich Valkyrie ( Tessa Thompson), Loki ( Tom Hiddleston) und Hulk ( Mark Ruffalo) zurückkehren werden. Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass Thor, der sich in "Avengers: Endgame" einen Bierbauch zugelegt hatte, bei seinem nächsten Abenteuer wieder um etliche Kilos leichter erscheint.