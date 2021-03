"Thunder Force"-Trailer: McCarthy und Spencer super-kräftig

McCarthy als "Thor"-Fan

Durch "Thunder Force" hat McCarthy offenbar Geschmack am SuperheldInnen-Genre gefunden, denn sie wollte unbedingt am nächsten "Thor"-Teil mitwirken. Ihre Video-Bitte wurde von Regisseur Taika Waititi erhört und derzeit steht sie in Australien für einen Gastauftritt in "Thor: Love and Thunder" vor der Kamera.

Der genaue Start-Termin für "Thunder Force" auf Netflix steht noch nicht fest.