Was für eine aufregende Freizeitbeschäftigung für Senioren! In dem Netflix-Krimi "The Thursday Murder Club" lösen einige Bewohner eines englischen Seniorenheims alte Kriminalfälle und werden auch in neue hineingezogen. Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) und Joyce (Celia Imrie) ermitteln wild drauflos - doch zu welchen Ergebnissen kommen sie am Ende? Die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller (auf Deutsch "Der Donnerstagsmordclub") von Richard Osman hat so manche Überraschungen zu bieten. Wir wollen euch hier erklären, welche Täter für die Verbrechen verantwortlich sind.

© Netflix Szene aus dem Netflix-Film "The Thursday Murder Club"

Lösung beim Schachspiel Elizabeth Ehemann, der eigentlich demente Stephen (Jonathan Pryce), löst den ersten Mord: Als er einen lichten Moment hat und mit dem Arbeiter Bogdan (Henry Lloyd-Hughes) Schach spielt, sagt er ihm auf den Kopf zu, dass er ihn für Tony Currans (Geoff Bell) Mörder hält. Tatsächlich hat Bogdan Tony getötet, aber es war nach seinen eigenen Worten ein Unfall, weil er seinen polnischen Pass zurückhaben wollte, der ihm von den Gangstern abgenommen wurde, damit er das Land nicht mehr verlassen kann, während er für sie arbeitet. Doch gleich darauf lässt Stephen wieder sein Gedächtnis im Stich und er weiß nicht mehr, worum sich das Gespräch soeben gedreht hat.

Besuch beim Gangster-Floristen und ein gefährlicher Tee Der untergetauchte Gangster Bobby Tanner (Richard E. Grant) hat sich eine zweite Existenz unter falschem Namen als Florist aufgebaut, wird aber von Elizabeth enttarnt und dank einer Warnung an sie, die an einen Blumenstrauß geheftet war, ausfindig gemacht. Durch ihre Unterhaltung bekommt sie zugleich einen Hinweis auf die zurückgehaltenen Pässe und deren Verbindung zu Tony. Damit geht ihr ein Licht auf und da sie weiß, dass Bodgan gerade bei ihrem Mann ist, fährt sie so schnell wie möglich nach Hause. Bodgan serviert Stephen inzwischen Tee und es bleibt zunächst offen, ob er der Versuchung widerstanden hat, eine tödliche Medikamentendosis hineinzumischen. Als Elizabeth und alle ihre Freunde in den Raum stürzen, hat Stephen bereits vom Tee getrunken. Bogdan wird verhaftet, leugnet aber den Mord. Doch das nützt ihm nichts, denn Elizabeth holt ein Aufnahmegerät hervor, mit dem Stephen alle Schachpartien aufzeichnet und dort ist Bogdans Geständnis enthalten. Den Tee hat er allerdings nicht vergiftet, da er Stephen als seinen Freund betrachtet.

© Netflix Szene aus dem Netflix-Film "The Thursday Murder Club"

Ein alter Mordfall wird auf tragische Weise gelöst Zuletzt gibt es auch noch eine Erkenntnis im Mordfall Angela Hughes von 1973, jenes Verbrechen, mit dem sich der Thursday Murder Club eigentlich beschäftigt hat, bevor die aktuellen Morde dazwischengekommen sind. Der angebliche Raubüberfall durch einen maskierten Eindringling hat so nie stattgefunden - Angelas Freund Peter Mercer war der wahre Täter. Elizabeth ist durch den Fund eines alten Fotos klar, dass ihre inzwischen komatöse Freundin Penny damals an den Ermittlungen beteiligt war. Mercer wurde nicht verdächtigt, doch Penny kannte seine Schuld und tötete ihn, da er mit dem Verbrechen nicht ungestraft davonkommen sollte. Dann vergrub sie seine Leiche in einem bereits bestehenden Grab (dieses Skelett wurde ja kürzlich von Bodgan gefunden) – und Elizabeth ist sich darüber klar, dass auch Pennys Mann John damals beim Verschwindenlassen des Toten mitgeholfen hat. Damit nicht genug, hat aber Elizabeth noch eine weitere Überraschung parat: Sie weiß nämlich nun, dass der ehemalige Tierarzt John wenige Tage zuvor den Grundstückspekulanten Ian Ventham (David Tennant) mit einer Spritze voll Fentanyl getötet hat. Ventham wollte den Friedhof auflassen und John hatte Angst, dass dadurch Mercers Knochen gefunden werden könnten, was ja dann ohnehin passiert ist. John wollte Penny schützen und da er jetzt weiß, dass alles verloren ist, bittet er um etwas Zeit, ehe die Polizei eingeschaltet wird. Elizabeth und ihren Freunden ist klar, dass er nun das noch immer vorhandene Fentanyl dazu benutzen wird, sich und Penny zu töten und sie lassen das in stiller Übereinkunft auch geschehen. Somit wurden also alle Fälle durch den Thursday Murder Club gelöst, doch der Preis für die Erkenntnisse war hoch. Nach dem Doppelbegräbnis von Penny und John wird die ehemalige Krankenschwester Joyce von Elizabeth offiziell in den Club aufgenommen und erhält sozusagen als Pennys Nachfolgerin deren Medaillon. Außerdem sorgt Elizabeth dafür, dass der Fortbestand des luxuriösen Altersheims erhalten bleibt und bringt Joyes Mutter dazu, das Anwesen vom Floristen-Gangster Tanner zu kaufen.