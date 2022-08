Jedes Jahr erscheinen 400-500 neue Filme in den österreichischen Kinos. Auch, wenn einige Perlen darunter sind, sollte man nicht vergessen, dass die Filmgeschichte schon viele Meisterwerke hervorgebracht hat. Genau diesen Kultfilmen der Vergangenheit hat sich "Best of Cinema" verschrieben und bringt sie an jedem ersten Dienstag im Monat in die Kinos.

Am 2. August ist mit Ang Lees "Tiger & Dragon" ein einzigartiger Actionfilm auf der großen Leinwand zu sehen.

Worum geht's bei "Tiger & Dragon"?

Nachdem das 400 Jahre alte Schwert der beiden Martial-Arts-Krieger Li Mu Bai und Yu Shu Lien gestohlen wird, liefern sie sich eine atemberaubende Verfolgungsjagd mit dem maskierten Dieb, der sich als die schöne Gouverneurs-Tochter Jen herausstellt. Sie bewundert seit langem das freie und unabhängige Leben der Schwertkämpfer. Mit der legendären Waffe will sich Jen ein freies Leben erkämpfen und damit einer von ihrer Familie arrangierten Zwangsheirat entgehen. Die Kampftechnik der Martial-Arts-Krieger beherrscht sie schon seit langem im Geheimen. Was Jen aber nicht weiß: ihre Lehrmeisterin Jade Fox ist eine raffinierte und langgesuchte Mörderin, mit der Li Mu Bai noch eine alte Rechnung offen hat.