"Tiger King": Die verrückteste Doku auf Netflix

Joe Exotic beschäftigt auf seinem Anwesen in Oklahaoma dutzende Angestellte, von denen die meisten eine kriminelle Vergangenheit haben und nicht wissen was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Er kreiert eine familiäre Atmosphäre in seinem ungewöhnlichen Tierreich, wo er König und Narr zugleich ist. Der Vokuhila tragende schwule Cowboy, wie er sich gerne selbst nennt, ist zu dem mit zwei jungen Männern zusammen, von deren Homosexualität man nicht wirklich überzeugt ist. Einer der Geschäftspartner von Joe ist Doc Antle. Er besitzt einen Tierpark in South Carolina, wo er genauso wie Joe Führungen anbietet, bei denen man Fotos mit Wildkatzen machen kann. Sein Unternehmen scheint Kultähnlich strukturiert zu sein. Er hat mehrere Frauen, die er in jungen Jahren an sich und die Tiere bindet. Doc Antle versucht genauso wie Joe sich ein eigenes Königreich aufzubauen, in dem er keinem Rede und Antwort stehen muss.

