"Tiger King": Netflix-Star tot aufgefunden

Am 3. September wurde in New York die Leiche von "Tiger King"-Star Erik Cowie gefunden. Er wurde leblos in seinem Schlafzimmer gefunden, die Polizei hat noch keine Spuren von Fremdeinwirkung oder Drogen gefunden, wobei ein toxikologischer Bericht noch aussteht.

Der 53-Jährige arbeitete als Tierpfleger für Joe Exotic und kam in der Netflix-Doku "Tiger King" mehrmals zu Wort. Cowie arbeitete fünf Jahre lang an der Seite von Exotic und war in engem Kontakt mit den Wildkatzen.