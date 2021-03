TikTok: So einfach hätten die Avengers Thanos besiegen können

In "Avengers: Infinity War“ hat Thanos mithilfe der Infinity-Steine das halbe Universum ausgelöscht. Trotz all ihren Anstrengungen konnten die Avengers den Plan des Titanen nicht verhindern und schafften es erst in "Avengers: Endgame“ mithilfe einer Zeitreise, dem Schurken das Handwerk zu legen.

Der Kampf der Superhelden gegen den Schmuck-Liebhaber Thanos zog sich über zwei Filme, die insgesamt fast sechs Stunden dauerten. TikTok-User Ike Dweck zeigt in seinem neuen TikTok-Video, mit welchem Trick es sich die Marvel-Helden einfacher hätten machen können.

Iron Man versteckt den letzten Infinity-Stein in einem Hund und sagt seinem Widersacher sogar, wo er ihn versteckt hat. Kurz nachdem Thanos den Hund getötet und sein Ziel erreicht hat, spaziert ein unerwarteter Gast herein.