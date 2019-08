"Titans": Erster Teaser zur 2. Staffel der DC-Superheldenserie

Neu im Team ist auch der von Drew Van Acker (" Pretty Little Liars") gespielte Garth, aka Aqualad, der wie Aquaman aus Atlantis stammt. Donna Troy ( Conor Leslie), die schon in der ersten Staffel zu sehen war, ist hier in einem Outfit zu sehen, das sehr an das rote "Wondergirl"-Kostüm in den Comics erinnert. Wieder in alter Frische dabei sind offenbar auch Hawk (Alan Ritchson) und Dove ( Minka Kelly).

Dass auch Rachel ( Teagan Croft), aka Raven, im Trailer zu sehen ist, lässt darauf schließen, dass ihr Vater Trigon (Seamus Dever) in der zweiten Staffel besiegt wird. Das ist zwar keine große Überraschung. Uns wundert lediglich, dass Trigon in der zweiten Staffel offenbar relativ rasch besiegt wird. Das finden wir ein wenig schade, denn die Trigon-Story ist eine legendäre Titans-Geschichte, die mehr Raum verdient hätte.

Last but not least: Batman höchstpersönlich wird diesmal bei "Titans" mitmischen. Zumindest ist am Anfang des Trailers Iain Glen ("Game of Thrones") als Bruce Wayne zu sehen.