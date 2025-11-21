Der Sender NDR reagiert auf den tragischen Tod von Alice und Ellen Kessler (1936-2025) mit einer kurzfristigen Programmänderung. In der Nacht vom 21. auf den 22. November wird dort um 00:00 Uhr die Sondersendung "In Erinnerung an Alice und Ellen Kessler" ausgestrahlt. Die halbstündige Sendung wird unmittelbar nach der "NDR-Talkshow" gesendet und erinnert laut Mitteilung "an die international bekannten Tänzerinnen und Sängerinnen Alice und Ellen Kessler mit ihren schönsten Auftritten in NDR Talk-Formaten".

Die Zwillinge waren am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Sprecher bestätigte gegenüber Medien zunächst einen Polizeieinsatz in Grünwald bei München, nannte jedoch keine Details. Wie die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) später dem "Bayerischen Rundfunk" bestätigte, handelte es sich um einen assistierten Suizid.

Bereits seit einigen Jahren hatten Alice und Ellen Kessler offen über ihren Wunsch gesprochen, gemeinsam sterben zu wollen. Sie erklärten mehrfach, einen "Sterbehilfe-Pakt" abgeschlossen zu haben, erst vergangenes Jahr erzählte Ellen Kessler der "Bild"-Zeitung: "Im Tode vereint, so hätten wir es gern - und so haben wir es auch testamentarisch verfügt."