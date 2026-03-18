Nach vier erfolgreichen Staffeln kehrt Jack Ryan im Spielfilm "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" auf Prime Video für seine bislang persönlichste und gefährlichste Mission zurück. Neben John Krasinski als Titelheld sind unter anderem Wendell Pierce und Michael Kelly in ihren bekannten Rollen zu sehen. Neu im Cast ist Sienna Miller , die als MI6-Offizierin Emma Marlowe an der Seite von Jack Ryan agiert. Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu:

Worum geht es in "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War"?

Jack Ryan wird widerwillig zurück in die Welt der Spionage gedrängt, als eine internationale verdeckte Mission eine tödliche Verschwörung aufdeckt und ihn zwingt, sich einer abtrünnigen Black-Ops-Einheit zu stellen – und die Zeit läuft. Gemeinsam mit dem kampferprobten CIA-Agenten Mike November (Michael Kelly) und dem ehemaligen CIA-Chef James Greer (Wendell Pierce) stellt er sich einem Feind, der jeden ihrer Schritte kennt. Unterstützt von der scharfsinnigen MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller) navigieren Jack und das Team durch ein tückisches Netz aus Verrat und sehen sich mit einer Vergangenheit konfrontiert, die sie längst zu den Akten gelegt glaubten – was dies zur persönlichsten und riskantesten Mission macht, der sich einer von ihnen je gestellt hat.

Die ursprüngliche Story stammt von Noah Oppenheim und John Krasinski, das Drehbuch schrieben Aaron Rabin und John Krasinski. Der Film basiert auf den Figuren von Tom Clancy.

"Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" ist ab 20. Mai 2026 auf Prime Video verfügbar.