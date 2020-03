Tom Hanks mit Coronavirus infiziert

Er war gerade dabei, mit Baz Luhrman ein Elvis-Biopic zu drehen, in dem er den langjährigen Manager des King of Rock n Roll verkörpern sollte. Neben dem zweifachen Oscar-Preisträger spielen unter anderem Austin Butler, Maggie Gyllenhaal und Olivia DeJonge mit. Hanks und seine Frau begeben sich nun in Quarantäne und folgen den Anweisungen der Gesundheitsbehörde. Die Beiden 63jährigen befinden sich auf Grund ihres Alters in der Risikogruppe und werden regelmäßig von ihrer Krankheitsentwicklung berichten. Auf Facebook rät er all seinen Fans wachsam zu sein und sich vor dem Virus so gut es geht zu schützen.