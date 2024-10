Bereits im September hatte es Neuigkeiten zu einem möglichen Regisseur gegeben. Wie "The Hollywood Reporter" berichtete , könnte "Spider-Man 4" von Filmemacher Destin Daniel Cretton (45) inszeniert werden. Eine Aufgabe, die offenbar nicht so einfach ist. Tom Holland erklärte in dem Podcast weiter über den neuen Superheldenfilm: "Eines der Dinge, die man bei Marvel bedenken muss, ist, dass der eigene Film ein kleines Rädchen in einer großen Maschine ist und diese Maschine muss weiterlaufen."

Neben Auftritten in anderen Marvel-Filmen hat Tom Holland die Figur Peter Parker alias Spider-Man in drei eigenständigen Filmen gespielt: 2017 in "Spider-Man: Homecoming", 2019 in "Spider-Man: Far From Home" und 2021 in "Spider-Man: No Way Home". Zendaya war in den Filmen als MJ zu sehen.