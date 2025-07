Hollywood trauert um einen echten Veteranen: Der Bühnen- und Leinwandstar Tom Troupe ist am Sonntag, den 20. Juli 2025, im Alter von 97 Jahren in seinem Zuhause in Beverly Hills verstorben. Wie ein Sprecher der Familie laut "Variety" mitteilte, starb der Schauspieler an natürlichen Ursachen - nur fünf Tage nach seinem 97. Geburtstag.

Troupe verkörperte über Jahrzehnte hinweg verschiedenste Rollen in Film und Fernsehen. Besonders bekannt wurde er durch seine Auftritte in Kultreihen wie der ursprünglichen "Raumschiff Enterprise"-Reihe, der "Mission: Impossible"-Vorlage "Kobra, übernehmen Sie", der beliebten Krimiserie "Cagney & Lacey" oder auch in "Die Straßen von San Francisco" mit Michael Douglas. Auch in Filmen wie "My Private Idaho", "Der Fischer von Galiläa" oder "Stoßtrupp Gold" an der Seite von Clint Eastwood war der vielseitige Darsteller zu sehen.